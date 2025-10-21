Подготовку к саммиту Трампа и Путина приостановили

NBC: подготовку к саммиту Трампа и Путина поставили на паузу

Белый дом поставил на паузу подготовку к саммиту с участием Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште. Об этом сообщил телеканал NBC .

Также журналисты выяснили, что Трамп считает телефонный разговор госсекретаря Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым продуктивным, однако стороны пока не настолько готовы к переговорам, чтобы двигаться дальше.

Американские СМИ сообщали, что Трамп на встрече с Владимиром Зеленский подчеркивал: территориальный вопрос его не волнует, он хочет как можно скорее урегулировать украинский конфликт. Глава Белого дома также отмечал, что Россия уже сейчас контролирует большую часть районов Донбасса.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 октября заявлял, что для саммита Трампа и Путина нужна всеобъемлющая подготовка, но никаких конкретных сроков на данный момент нет.