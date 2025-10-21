В Кремле заявили, что точной даты встречи Путина и Трампа пока нет

Для встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште понадобится время и объемная подготовка, никаких точных сроков пока нет. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Ни президент Трамп, ни президент Путин не называли точных сроков», — напомнил он.

Также Песков отметил, что Россия не собирается озвучивать новые предложения перед саммитом в «мегафонном» режиме. При этом в Кремле сохраняют рабочее настроение.

Ранее телеканал CNN сообщил, что переговоры двух президентов в Венгрии откладываются из-за разногласий по поводу прекращения конфликта на Украине и переноса встречи госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.