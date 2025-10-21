В Кремле заявили, что точной даты встречи Путина и Трампа пока нет

Для встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште понадобится время и объемная подготовка, никаких точных сроков пока нет. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».
«Ни президент Трамп, ни президент Путин не называли точных сроков», — напомнил он.
Также Песков отметил, что Россия не собирается озвучивать новые предложения перед саммитом в «мегафонном» режиме. При этом в Кремле сохраняют рабочее настроение.
Ранее телеканал CNN сообщил, что переговоры двух президентов в Венгрии откладываются из-за разногласий по поводу прекращения конфликта на Украине и переноса встречи госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
