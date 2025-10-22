Трамп пообещал принять решение о встрече с Путиным через два дня
Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о встрече с российским лидером Владимиром Путиным пока не принято. Об этом сообщило РИА «Новости».
Американский лидер ответил на вопрос о встрече с Путиным в Будапеште и вероятности отправки Киеву ракет Tomahawk.
«Я не хочу тратить время впустую, так что посмотрим, что из этого выйдет. Я еще не принял решение», — заявил глава Белого дома.
При этом Трамп пообещал сообщить о нем через два дня.
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что подготовка к саммиту между Россией и США продолжается.
До этого глава Белого дома заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в ближайшее время Вашингтон не поставит Киеву ракеты Tomahawk. По словам Трампа, для него важнее прекращение конфликта.