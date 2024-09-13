Трамп отказался от новых дебатов и сравнил Харрис с боксером

Трамп объявил себя победителем дебатов с Харрис и отказался от нового раунда

Кандидат от Демпартии Камала Харрис сразу после предвыборных дебатов потребовала провести новый раунд, потому что проиграла. Ее соперник, республиканец Дональд Трамп заявил об этом в соцсети Truth Social.

«Когда боксер проигрывает бой, первые слова из его уст: „Я хочу повторного поединка“. Опросы ясно показывают, что во вторник вечером я выиграл дебаты у товарища Камалы Харрис, леворадикального кандидата от демократов», — сказал он.

Трамп сообщил, что Харрис немедленно потребовала провести новый раунд дебатов, но не явилась на поединок на телеканале Fox. Выступать на NBC и CBS, по его словам, она тоже отказалась. Республиканец решил не участвовать в третьих дебатах и посоветовал сопернице подумать, чем ей следовало заниматься последние четыре года.

Дебаты прошли 10 сентября в Филадельфии. Трамп и Харрис 12 раз упомянули президента России Владимира Путина и подверглись критике за слишком бессвязные заявления по Украине.