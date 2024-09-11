Стало известно, сколько раз Трамп и Харрис на дебатах упоминали Путина

РИА «Новости»: Трамп и Харрис на дебатах минимум 12 раз упомянули Путина

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис на предвыборных дебатах минимум 12 раз упомянули Владимира Путина. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По подсчетам агентства, Трамп произнес фамилию российского президента около восьми раз, Харрис — четыре. По упоминаниям Украины кандидат от республиканцев тоже оказался впереди — шесть против пяти.

Ранее Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что Россия будет поддерживать Харрис, отметив ее заразительный смех.

«Она так выразительно и заразительно смеется, что это говорит о том, что у нее все хорошо», — подчеркнул российский президент.

Бизнесмен Илон Маск, ранее выражавший Трампу поддержку, заявил, что в случае победы Харрис в США больше не будет полноценных президентских выборов.