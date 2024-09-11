Маск заявил о предвзятости ведущих дебатов к Трампу

Прошедшие в США дебаты между кандидатами от Демократической и Республиканской партий Камалой Харрис и Дональдом Трампом показали политиков в новом свете. Об этом в социальной сети X написал американский предприниматель Илон Маск.

Он отметил, что ведущие не скрывали предвзятого отношения к Трампу, а Харрис в своем выступлении превзошла ожидания большинства избирателей, но это оказались только красивые слова.

«Если Камала может делать великие дела, почему она этого не делает? Байден редко появляется на работе, так что она, по сути, уже всем управляет. Вопрос сводится к следующему: хотите ли вы, чтобы текущие тенденции сохранялись еще четыре года, или хотите перемен?» — обратился Маск к своим подписчикам.

Предприниматель добавил, что по его мнению, Трамп справится с обязанностями президента гораздо лучше.

Американист Малек Дудаков в комментарии 360.ru поддержал мнение Маска о том, что Камала Харрис показала себя лучше ожиданий.

Он пояснил, что команда кандидата опасалась очередных оговорок или ляпов, которые Харрис допускала в ходе общения с журналистами и поэтому свела свои контакты со СМИ к минимуму. При этом эксперт отметил, что одержать победу над Трампом ей все же не удалось.