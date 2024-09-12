В США раскритиковали бессвязные заявления Трампа и Харрис по Украине

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис не имеют четкого представления о роли Соединенных Штатов в украинском конфликте. Такое мнение выразила главный редактор журнала Responsible Statecraft Келли Влахос.

«Трамп и Харрис не только показали, что у них нет собственных четких внешнеполитических программ, <…> так небрежно используют историю, факты и цифры, что сделали всю беседу о планах по Украине и Газе бессвязной», — указала она.

Главред раскритиковала подходы Трампа и Харрис к решению украинского конфликта. Она заметила, что республиканец не учитывает настоящие мотивы противостояния России и Украины. По ее оценке, он ошибочно объединяет сложную политическую обстановку с личной слабостью нынешнего американского президента Джо Байдена и самой Харрис.

Харрис, по ее словам, тоже оторвана от реальности. Вице-президент США живет воинственными лозунгами 2022 года и будет делать это до тех пор, пока у Штатов не закончатся деньги, резюмировала Влахос.