Трамп одной фразой отреагировал на избрание нового верховного лидера Ирана

Трамп после избрания нового лидера Ирана заявил, что посмотрит, что будет

«Посмотрим, что будет», — коротко ответил он на соответствующий вопрос.

Моджтаба приходится сыном погибшему при бомбардировках Израиля и США аятолле Али Хаменеи. Совет экспертов Ирана 8 марта избрал политика духовным лидером страны.

США и Израиль в конце февраля начали крупную военную операцию против Ирана, авиационные бомбардировки продолжаются по сей день.

Ранее Трамп прямо предупреждал Иран: любой, кто займет пост верховного лидера страны, «долго не протянет» без одобрения от США. Глава Белого дома подчеркивал, что не имеет ничего против, если это будет претендент из «старых элит», лишь бы он не угрожал американцам и был «хорошим лидером».