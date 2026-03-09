Моджатабу Хаменеи назначили новым верховным лидером Ирана

«По решению совета экспертов Моджтаба Хаменеи стал третьим верховным лидером Ирана», — говорится в сообщении агентства.

В Совета экспертов входят 88 богословов, которые считаются экспертами в области исламского права. Совету пришлось избирать нового лидера после того, как США убили аятоллу Али Хаменеи. Свое решение они приняли 8 марта, традиционно объявление от новом верховном лидере делает глава секретариата Совета экспертов.

Аятолла Хоссейнали Эшкевари, член духовного совета, заявил ранее, что «имя Хаменеи будет жить вечно». Сын погибшего аятоллы Али Хаменеи, 56-летний Моджтаба Хаменеи, считался основным претендентом. Однако в Израиле считали, что он получил серьезные ранения в результате удара по Ирану.