Израиль нанес удар по центру управления ВВС КСИР

ЦАХАЛ заявил об ударе по центру управления ВВС КСИР в Тегеране

ЦАХАЛ заявил об ударе по штабу военно-воздушных сил Корпуса стражей Исламской революции в Иране. Об этом написали в официальном телеграм-канале израильской армии.

Удар нанесли по главному центру управления ВВС КСИР. Там, как утверждают в ЦАХАЛ, координировалась работа ракетных подразделений, операторов беспилотников и других частей.

В израильской армии заявили, что из этого штаба формировали оперативную обстановку и планировали ракетные атаки по территории Израиля и другим странам региона.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что атака стала частью операции, направленной на разрушение иранской инфраструктуры баллистических ракет и снижение возможностей Тегерана координировать удары. Израильские военные добавили, что продолжают наносить удары по объектам иранского руководства.

Ранее в Израиле сообщили о начале масштабных атак по инфраструктуре Ирана в Тегеране и других районах страны.