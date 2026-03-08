Дональд Трамп в воскресенье сделал жесткое предупреждение Ирану: любой, кто претендует на пост следующего верховного лидера страны, «долго не протянет», если не получит одобрение от США. В интервью ABC News президент подчеркнул, что хочет раз и навсегда решить иранский вопрос, чтобы Америке не пришлось возвращаться к этой войне каждые 10 лет.

Политик не против, если это будет человек из «старых элит», лишь бы он был «хорошим лидером» и не угрожал американцам.

Трамп в ходе беседы несколько раз заявил, что без поддержки США новому главе Ирана не продержаться.

Если он не получит нашего одобрения, он долго не продержится. Я не хочу, чтобы людям пришлось через пять лет вернуться и снова делать то же самое, или, что еще хуже, допустить наличие у них ядерного оружия.

Президент США также назвал Иран «бумажным тигром». Он уверил, что еще неделю назад Тегеран планировал захватить весь Ближний Восток, но Трамп его остановил.

«Они — бумажные тигры. Еще неделю назад они такими не были. Их план состоял в том, чтобы атаковать весь Ближний Восток, захватить весь Ближний Восток», — добавил политик.

Глава Белого дома не исключил и отправки спецназа в Иран. Эта группа могла бы захватить весь иранский уран.

По данным администрации Трампа, у Тегерана уже достаточно материала, чтобы сделать бомбу всего за 10 дней. Сейчас этот уран находится на разбомбленных объектах в Натанзе, Исфахане и Фордо.

США планируют вести операцию в Иране еще месяц. Некоторые аналитики считают, что оружия в американских арсенала х для этого не так много.