Путин заявил о сохранении договоренностей саммита на Аляске

Россия и США имеют представление о том, как завершить украинский конфликт мирными средствами. Об этом в ходе общения с журналистами по итогам визита в Душанбе заявил президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что все договоренности, которых удалось достичь во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, продолжают действовать.

Путин отметил, что условился с американским лидером о возможности обдумать достигнутые соглашения и обсудить с коллегами и союзниками.

«Он мне то же самое сказал. Это вопросы сложные, требующие дополнительной проработки, но мы остаемся на базе той дискуссии, которая в Анкоридже состоялась», — заявил президент.

Достигнутые пункты соглашения на Аляске никогда публично не раскрывались, добавил Путин, но он может подтвердить, что Трамп искренне нацелен на разрешение украинского кризиса.

«Может быть, нам многое удастся сделать на основе договоренности и обсуждений в Анкоридже», — подчеркнул Путин.

В минувший четверг, 9 октября, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что в личных встречах и диалоге между Россией и США возникла пауза после сентябрьской встречи руководителей внешнеполитических ведомств Сергея Лаврова и Марко Рубио. Он пояснил, что стороны взяли время для проработки сложных вопросов, которые необходимо решить.