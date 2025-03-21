Трамп объявит о создании самого дорогого в истории истребителя

Президент США Дональд Трамп собирается объявить о старте проекта новейшего истребителя. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

По ее данным, новый самолет может оказаться самым дорогим в истории. Руководство страны считает, что истребитель потребуется американской армии для сдерживания вооруженных сил Китая в ближайшие десятилетия. Самолеты поступят на вооружение в 2030-х годах. Они будут действовать в месте с полуавтономными беспилотниками.

Газета добавила, что Трамп министр обороны Пит Хегсет заявят о решении создать многомиллиардный истребитель в пятницу.

Ранее США начали разрабатывать аналог системы «Железный купол». Предполагается, что ПВО защитит всю территорию страны от внешних ракетных атак. Многие эксперты усомнились в возможности реализовать настолько масштабный проект.

Трамп рассказал, что подобную систему хотел создать 40-й президент США Рональд Рейган, но в то время не было необходимых технологий.