Пентагон подтвердил план Трампа о создании системы «Железный купол» над США

Министерство обороны США займется созданием новой системы противоракетной обороны, покрывающей всю территорию страны, по аналогии с израильской системой защиты «Железный купол». Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил новый глава Пентагона Пит Хегсет.

Он пояснил, что до конца недели новый президент США Дональд Трамп подпишет ряд указов, регулирующих работу ведомства на ближайшее время. Среди них также есть документ о новой системе противоракетной обороны.

«Указы коснутся устранения в Министерстве обороны США программ разнообразия, равенства и инклюзивности, восстановления на службе военных, уволенных из-за требований прививки от COVID и создания „Железного купола“ в США», — заявил Хегсет.

Дональд Трамп заговорил о новой системе противоракетной обороны, которая распространится на всю страну, еще в ходе предвыборной кампании.

Уже тогда инициативу раскритиковали военные эксперты, которые объяснили, что Израиль и США невозможно сравнивать из-за размеров страны. Также они напомнили, что Аляска и Гавайи отделены от основной территории США.

Новый глава Пентагона Пит Хегсет к числу военных экспертов не относится. До попадания в команду Трампа он работал телеведущим на канале Fox News, куда пришел после участия в военных операциях США в Ираке и Афганистане, в ходе которых дослужился до звания майора.

Сенат США утвердил кандидатуру Хегсета на посту главы Пентагона с минимальным перевесом голосов. В ходе волеизъявления мнения парламентариев разделились поровну, и последний голос за ставленника Трампа отдал вице-президент Джей-Ди Вэнс как формальный председатель законодательного органа.