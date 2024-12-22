Трамп объявил о создании новой системы ПРО

США получат новую систему противоракетной обороны (ПРО), покрывающую всю территорию страны. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением в ходе конференции Turning Point USA в штате Аризона выступил избранный президент страны США Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что новую систему сделают исключительно из отечественных материалов.

«Я отдам распоряжение нашим военным начать строительство большого противоракетного щита „Железный купол“, который будет полностью изготовлен в США», — заявил Трамп.

По его словам, подобную защиту страны планировал создать 40-й президент США Рональд Рейган, но тогда у него не было в распоряжении необходимых технологий, которые появились сейчас.

Издание The Mother Jones напомнило, что об этой системе Трамп начал говорить еще во время своей предвыборной кампании и уже тогда эта инициатива вызвала большой скептицизм среди военных экспертов.

Представитель Центра исследований по нераспространению ядерного оружия имени Джеймса Мартина в Миддлбери Джеффри Льюис назвал план Трампа нереализуемым. Он пояснил, что Трамп плохо знает географию США и забыл, что Аляска и Гавайи отделены от основной территории страны.

Ранее представитель стратегического командования Пентагона контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что все ядерное оружие страны постоянно находится в состоянии боевой готовности. Он пояснил, что атомные подводные лодки остаются в местах базирования, межконтинентальные баллистические ракеты готовы к использованию, а все бомбардировщики прошли техническое обслуживание.