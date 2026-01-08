Трамп объявил о выходе США из 66 международных организаций

Президент США Дональд Трамп распорядился о выходе страны из 66 международных организаций. Об этом сообщил Белый дом.

Из обнародованных документов стало ясно, что Трамп приказал США выйти из 66 международных организаций, которые больше не соответствуют американским интересам.

По указанию президента все федеральные ведомства должны прекратить участие в работе и финансировании 31 структуры ООН и 35 организаций за ее пределами.

Ранее Европейский союз начал готовиться к возможной конфронтации с Дональдом Трампом из-за его заявлений о Гренландии. Как отметили европейские дипломаты, президент США настроен агрессивно. Европейские страны разрабатывают план по сдерживанию США.

Норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере даже задумался объединиться с Данией из-за намерения американского президента присоединить Гренландию к США.