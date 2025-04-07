Трамп объяснил отсутствие пошлин в отношении России

Трамп: США почти не торгуют с Россией, поэтому не ввели дополнительные пошлины

Соединенные Штаты практически не торгуют с Россией, поэтому в отношении нее не стали вводить дополнительные таможенные пошлины. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

«Причина, по которой мы не говорим о тарифах в отношении России, заключается в том, что мы практически не ведем с ней бизнес», — отметил он.

По словам Трампа, США не планируют приостанавливать действие тарифов.

Глава Белого дома ввел пошлины на товары из стран почти всего мира. России в списке Трампа не оказалось. Средневзвешенный размер пошлин в рамках новой торговой стратегии составил около 20%.

В Китае уже заявили, что примут контрмеры для защиты своих интересов и прав из-за новых американских пошлин. Евросоюз подготовился к переговорам с властями США по этому же вопросу. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с Трампом еще не поздно договориться.