Китай примет контрмеры в ответ на пошлины США

КНР примет контрмеры для защиты своих интересов и прав из-за новых американских пошлин. Об этом сообщили на сайте Минкоммерции Китая.

Государство выступило решительно против шагов Соединенных Штатов. В министерстве не согласились с утверждениями американских властей о том, что США страдали от сложившейся ситуации в мировой торговле.

«США заявляют, что терпят убытки в международной торговле, и под предлогом так называемой „взаимности“ повышают пошлины для всех торговых партнеров», — отметили в Минкоммерции.

Такой подход игнорирует достигнутый за годы баланс интересов и не учитывает тот факт, что сами США длительное время извлекали значительную выгоду из международной торговли. Китай считает, что пошлины не соответствуют правилам международной торговли и грозят серьезным ущербом законным правам и интересам сторон.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что с США еще не поздно договориться. Но ЕС уже подготовил пакет контрмер на пошлины в отношении стали.