ЕС согласовал пакет ответных мер на пошлины США

Евросоюз готов к переговорам с США по пошлинам. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

По ее мнению, еще не поздно договориться.

«В то же время, мы готовы отреагировать. Мы уже согласовали первый пакет ответных мер на пошлины в отношении стали», — написала глава ЕК.

Если переговоры с США не увенчаются успехом, ЕС будет защищать свои интересы и бизнес. Еврокомиссар Марош Шефчович постоянно находится в контакте с партнерами из Соединенных Штатов, добавил фон дер Ляйен.

Средневзвешенный размер пошлин, введенных администрацией Дональда Трампа в рамках новой торговой стратегии, составил около 20%. Речь идет об одном из худших сценариев, которые обсуждались на рынке в преддверии 2 апреля.