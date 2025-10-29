Трамп не смог согласовать встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп рассказал, что во время своего азиатского турне не смог организовать встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом сообщила телерадиокомпания Би-би-си.

На встрече с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном американский лидер выразил озабоченность давней напряженностью между Севером и Югом. Он заявил, что постарается найти пути решения.

Трамп отметил, что во время визита не удалось договориться о встрече с Ким Чен Ыном.

Ранее республиканец сообщил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном, если северокорейский лидер проявит интерес, во время своего визита по странам Азии. Американский лидер упомянул, что скоро будет в Южной Корее.

Журнал Nikkei Asia предположил, что встреча могла бы пройти на границе Северной и Южной Кореи.

Ранее Трамп после прибытия в Малайзию станцевал с местными жителями. Американского лидера лично приветствовал премьер-министр страны Анвар Ибрагим.