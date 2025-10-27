«Скоро буду в Южной Корее»: Трамп заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с председателем госсовета КНДР Ким Чен Ыном во время своей поездки по странам Азии, если северокорейский лидер проявит интерес. Об этом он заявил журналистам на борту самолета из Куала-Лумпур в Токио. Трансляцию вели на сайте Белого дома.

«Я ничего не говорил про это, но я хотел бы с ним встретиться, если он тоже этого хочет. У нас с ним были отличные отношения, он мне нравился, ему нравился я. Если он хочет встретиться, то я скоро буду в Южной Корее», — сказал американский лидер.

Трамп отметил, что пока нет планов на встречу с Ким Чен Ыном, но он был бы открыт к такой возможности. Президент США заявил, что готов продлить свое турне по азиатским странам для встречи с северокорейским лидером, если это потребуется.

Ранее Трамп рассказал, что США отправили атомную подводную лодку к берегам России в ответ на испытания ракеты «Буревестник». Он назвал подлодку ВМС США лучшей в мире. Также американский лидер подтвердил, что власти могут ввести новые санкции против России фразой «вы это узнаете».