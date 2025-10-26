Трамп по прибытии в Малайзию станцевал с местными жителями

Трамп прибыл в Малайзию и присоединился к танцу встречающих его местных жителей

Президент США Дональд Трамп после прибытия в Малайзию присоединился к танцу встречающих его местных жителей. Об этом сообщил телеканал Magno News .

Американского лидера встретили флагами и малайскими танцами, его лично приветствовал премьер-министр страны Анвар Ибрагим.

После короткой беседы лидеров Трамп ненадолго присоединился к танцу местных жителей, чем весьма порадовал их. Активные телодвижения президента встретили аплодисментами.

В Малайзии Трамп примет участие в саммите стран АСЕАН, проведет переговоры с Ибрагимом и поприсутствует при подписании декларации об урегулировании конфликта между Камбоджей и Таиландом.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о попытках США повернуть АСЕАН против России и Китая. По его словам, выстроенная вокруг объединения многосторонняя структура доказала свою востребованность.