СМИ раскрыли, где может состояться встреча Трампа и Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп может провести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время визита в демилитаризованную зону на границе Северной и Южной Кореи. Об этом написал журнал Nikkei Asia .

По данным издания, поездка американского лидера в три азиатские страны — Малайзию, Японию и Южную Корею — обещает быть насыщенной. В Куала-Лумпуре Трамп намерен встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, чтобы обсудить, в частности, вопрос закупок российской нефти.

В Японии он должен провести переговоры с новым премьер-министром страны, которого изберут в ближайшее время. В Южной Корее ожидается встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС. Однако, как уточняет Nikkei Asia, китайская сторона пока не подтвердила этот контакт.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР допустил возможность возобновления переговоров с США, но при одном условии: отказе американцев от стремления лишить Северную Корею ядерного потенциала. В ответ на это КНДР откажется от претензий на территорию Южной Кореи.