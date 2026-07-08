Журналист Христофору: Трамп не простит Стубба после слов об ударах по России

Заявление финского президента Александра Стубба о поддержке НАТО ударов по российской территории может разозлить американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору на YouTube-канале.

«Стубб искренне верит в собственную ложь, что, мол, Украина сейчас выигрывает на поле боя, поэтому попытается надавить на Трампа, что, очевидно, приведет к жесткой реакции и удару по Украине. Трамп не простит», — заявил он.

Журналист объяснил, что Стубб работает на публику и пытается создать иллюзию мнимого успеха киевского режима, чтобы замаскировать катастрофические последствия ответных ударов по украинской территории.

Ранее Александр Стубб заявил, что все лидеры НАТО якобы поддерживают украинские удары по России. Он попытался убедить общественность, что Украина ударами вглубь российской территории усилила свою позицию на переговорах.