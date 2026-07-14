Трамп не поверил в теории заговора вокруг смерти сенатора Грэма
Трамп раскритиковал ФСБ за расследование смерти сенатора Грэма
ФБР тратит время, занимаясь изучением обстоятельств смерти сенатора Линдси Грэма. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Ирака Али аль-Заиди.
Глава Белого дома подчеркнул, что ему известно о многих теориях заговора вокруг смерти сенатора, но ни одна из них не вызывает доверия.
«Я думаю, ФБР тратит время впустую, если занимается этим», — сказал Трамп.
Президент США добавил, что реальных причин смерти сенатора не знает, но допустил, что Грэм скончался из-за заболевания, которым страдал его отец.
«Думаю, вам известно, что у него была проблема. И у его отца была очень схожая проблема», — напомнил Трамп.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм умер в минувшую субботу, 11 июля, в Вашингтоне после возвращения с Украины, где встретился с лидером страны Владимиром Зеленским. Политик планировал представить обновленный проект о санкциях против России.
Предварительные результаты вскрытия показали, что Грэм скончался после расслоения аорты, возникшей на фоне атеросклероза. В офисе политика заявили, что точку в деле поставят после токсикологических исследований.
Глава ФБР Кэш Патель объявил, что задействовал все ресурсы ведомства для выяснения обстоятельств внезапной смерти сенатора.