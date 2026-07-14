Трамп не поверил в теории заговора вокруг смерти сенатора Грэма

ФБР тратит время, занимаясь изучением обстоятельств смерти сенатора Линдси Грэма. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Ирака Али аль-Заиди.

Глава Белого дома подчеркнул, что ему известно о многих теориях заговора вокруг смерти сенатора, но ни одна из них не вызывает доверия.

«Я думаю, ФБР тратит время впустую, если занимается этим», — сказал Трамп.

Президент США добавил, что реальных причин смерти сенатора не знает, но допустил, что Грэм скончался из-за заболевания, которым страдал его отец.

«Думаю, вам известно, что у него была проблема. И у его отца была очень схожая проблема», — напомнил Трамп.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм умер в минувшую субботу, 11 июля, в Вашингтоне после возвращения с Украины, где встретился с лидером страны Владимиром Зеленским. Политик планировал представить обновленный проект о санкциях против России.

Предварительные результаты вскрытия показали, что Грэм скончался после расслоения аорты, возникшей на фоне атеросклероза. В офисе политика заявили, что точку в деле поставят после токсикологических исследований.

Глава ФБР Кэш Патель объявил, что задействовал все ресурсы ведомства для выяснения обстоятельств внезапной смерти сенатора.