Сегодня 13:36 От Южной Каролины до Капитолия: чем запомнился главный «ястреб» Вашингтона Линдси Грэм Фото: CNP/AdMedia / www.globallookpress.com Мир

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Американский сенатор Линдси Грэм* скончался 11 июля в возрасте 71 года. Он был ключевым союзником президента США Дональда Трампа и работал в сенате с 2003 года, представляя Южную Каролину. Политик также был известен как главный «ястреб» Вашингтона, который поддерживал войну в Ираке, долгое время призывал к военным действиям в Иране и выступал за антироссийские санкции. Чем еще запомнился Грэм* — в материале 360.ru.

Биография: путь из Южной Каролины в Капитолий Линдси Грэм* родился 9 июля 1955 года в городе Сентрал. Рано потеряв мать, а затем и отца, он воспитывался бабушкой и дедушкой. Эта семейная история во многом сформировала его публичный образ самостоятельного, жесткого политика, привыкшего полагаться на себя. Грэм* получил степень бакалавра и доктора права в Университете Южной Каролины. До прихода в большую политику служил в ВВС США в качестве юриста, а затем работал окружным прокурором в родном штате.

Интересно Этот профессиональный бэкграунд позже стал частью его политического бренда — сочетание юридической строгости и внимания к вопросам национальной безопасности.

«Вечером в субботу, 11 июля (по местному времени — прим. ред.), сенатор США Линдси Грэм* скончался от непродолжительной и внезапной болезни», — опубликовал заявление офис Грэма*. Сообщение стало первым публичным подтверждением случившегося и вызвало мгновенную реакцию мировых СМИ. В релизе не раскрывались медицинские детали, семья политика попросила уважать приватность в этот трудный период.

Фото: Cliff Owen/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Политическая карьера: от палаты представителей до «ястребиного» голоса сената В 1995 году Грэма* избрали в палату представителей, а в 2002-м — в сенат США, где неоднократно он переизбирался. В верхней палате конгресса он вошел в число ключевых фигур по вопросам обороны, внешней политики и бюджетных ассигнований. Особенно заметной была его роль в комитете по вооруженным силам и комитете по ассигнованиям: через них проходили важнейшие решения о финансировании армии и международных программ. Политический стиль Грэма* эволюционировал: начав как относительно умеренный республиканец, со временем он стал одним из самых бескомпромиссных сторонников «жесткой линии» в международных делах. Его отличала готовность открыто поддерживать усиление военного потенциала США и активную помощь союзникам, что приносило ему как широкую поддержку, так и резкую критику.

Фото: Jason Andrew — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Личная жизнь и публичный имидж Сенатор никогда не был женат и не имел детей. Он сознательно минимизировал упоминания о частной жизни, перенося фокус внимания на работу и политическую повестку. При этом Грэм* активно работал с медиа: охотно участвовал в телевизионных дебатах, давал интервью и формулировал тезисы, которые легко становились заголовками. Эта медиаактивность сделала его одним из самых узнаваемых сенаторов вне зависимости от партийной принадлежности зрителей.

Фото: IMAGO/MICHAEL BIHLMAYER / www.globallookpress.com

Реакция на смерть Грэма Новость о смерти Грэма* вызвала широкий резонанс. Представители обеих партий в конгрессе выступили с заявлениями, в которых, несмотря на идеологические разногласия, отмечали многолетний вклад сенатора в работу сената и его преданность избирателям Южной Каролины. Аналитики в первые часы сосредоточились на двух практических аспектах. Влияние на текущие голосования. Грэм* обладал значительным весом в комитетах по обороне и бюджету; его отсутствие может повлиять на сроки и содержание ряда законопроектов.

Процедура замещения мандата. В Южной Каролине порядок заполнения вакантного места в сенате регулируется законодательством штата. Эксперты ожидают скорого объявления о дальнейших шагах. «Сенатор Линдси Грэм* был одним из величайших людей и сенаторов, которых я когда-либо знал. Он всегда работал и был настоящим американским патриотом. Линдси* будет очень не хватать», — написал Трамп в Truth Social.

Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Одного из своих величайших друзей потерял Израиль, заявил министр национальной безопасности Израиля Бен-Гвир, комментируя новость о смерти Грэма*. Телеканал NBC после смерти политика сообщил, что экстренные службы в ночь с субботы (по местному времени) отреагировали на вызов о сердечном приступе в его доме. «Экстренные службы отреагировали на вызов о сердечном приступе в доме Грэма на Капитолийском холме», — сообщает телеканал со ссылкой на аудиозаписи полицейского аудиоприемника. По данным канала, на поступивших в его распоряжение фото видно, как парамедики переносят «человека на носилках» в машину скорой помощи из дома Грэма*. Политик недавно вернулся из поездки на Украину и должен был в воскресенье выступить в эфире NBC.

Фото: РИА «Новости»

Детали и факты, которые запомнились избирателям и коллегам Провинциальные корни как часть идентичности — Грэм* регулярно возвращался в Южную Каролину, встречался с избирателями и подчеркивал связь с родным штатом.

Военная служба в профессиональной риторике — опыт в ВВС США он неоднократно использовал как аргумент в дискуссиях по безопасности и обороне.

Яркая, иногда провокационная подача — способность формулировать короткие запоминающиеся тезисы сделала его постоянным героем политических обзоров и мемов.

Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Отношение к России Грэм* занимал жесткую, критическую линию в отношении России. Это не было эпизодическим — на протяжении многих лет он регулярно высказывался в таком ключе и продвигал конкретные политические инициативы. Резолюции и оценка действий. Еще в 2011 году Грэм* выступил соавтором резолюции, в которой конфликт России и Грузии в 2008 году назвали актом агрессии. После 2014-го он заявлял, что неспособность США дать адекватный ответ в прошлых ситуациях подтолкнула Россию к более решительным шагам.

Санкционное давление. Грэм* активно лоббировал ужесточение санкций. В апреле 2025 года он вместе с сенатором Ричардом Блюменталем представил законопроект, который предусматривал введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих у России нефть, газ, уран и другие продукты. Идея заключалась в том, чтобы создать экономическое давление не только на Россию, но и на ее торговых партнеров.

Фото: Rod Lamkey — CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Поддержка Украины. Грэм* был последовательным сторонником военной и иной помощи Киеву. В 2023 году на встрече с президентом Владимиром Зеленским он произнес фразу, которая вызвала резонанс: в отредактированном видео, распространенном офисом украинского президента, рядом оказались его слова о гибели российских военных и комментарий о том, что помощь Украине — «лучшие деньги, которые когда-либо тратили США». Позже Грэм* пояснял, что фразы были сказаны в разное время и вырваны из контекста.

Риторические высказывания. В публичном поле он допускал и другие резкие реплики. Например, в марте 2022 года задавался вопросом, найдется ли в России «свой Брут» или человек наподобие Клауса Штауффенберга (организатора покушения на Гитлера).

Фото: CNP/AdMedia / www.globallookpress.com