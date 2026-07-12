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От Южной Каролины до Капитолия: чем запомнился главный «ястреб» Вашингтона Линдси Грэм

CNP/AdMedia
Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com

Американский сенатор Линдси Грэм* скончался 11 июля в возрасте 71 года. Он был ключевым союзником президента США Дональда Трампа и работал в сенате с 2003 года, представляя Южную Каролину. Политик также был известен как главный «ястреб» Вашингтона, который поддерживал войну в Ираке, долгое время призывал к военным действиям в Иране и выступал за антироссийские санкции. Чем еще запомнился Грэм* — в материале 360.ru.

Биография: путь из Южной Каролины в Капитолий

Линдси Грэм* родился 9 июля 1955 года в городе Сентрал. Рано потеряв мать, а затем и отца, он воспитывался бабушкой и дедушкой. Эта семейная история во многом сформировала его публичный образ самостоятельного, жесткого политика, привыкшего полагаться на себя.

Грэм* получил степень бакалавра и доктора права в Университете Южной Каролины. До прихода в большую политику служил в ВВС США в качестве юриста, а затем работал окружным прокурором в родном штате.

Интересно

Этот профессиональный бэкграунд позже стал частью его политического бренда — сочетание юридической строгости и внимания к вопросам национальной безопасности.

«Вечером в субботу, 11 июля (по местному времени — прим. ред.), сенатор США Линдси Грэм* скончался от непродолжительной и внезапной болезни», — опубликовал заявление офис Грэма*.

Сообщение стало первым публичным подтверждением случившегося и вызвало мгновенную реакцию мировых СМИ. В релизе не раскрывались медицинские детали, семья политика попросила уважать приватность в этот трудный период.

Cliff Owen/Keystone Press Agency
Фото: Cliff Owen/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Политическая карьера: от палаты представителей до «ястребиного» голоса сената

В 1995 году Грэма* избрали в палату представителей, а в 2002-м — в сенат США, где неоднократно он переизбирался. В верхней палате конгресса он вошел в число ключевых фигур по вопросам обороны, внешней политики и бюджетных ассигнований.

Особенно заметной была его роль в комитете по вооруженным силам и комитете по ассигнованиям: через них проходили важнейшие решения о финансировании армии и международных программ.

Политический стиль Грэма* эволюционировал: начав как относительно умеренный республиканец, со временем он стал одним из самых бескомпромиссных сторонников «жесткой линии» в международных делах. Его отличала готовность открыто поддерживать усиление военного потенциала США и активную помощь союзникам, что приносило ему как широкую поддержку, так и резкую критику.

Jason Andrew — Pool via CNP/Consolidated News Photos
Фото: Jason Andrew — Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com

Личная жизнь и публичный имидж

Сенатор никогда не был женат и не имел детей. Он сознательно минимизировал упоминания о частной жизни, перенося фокус внимания на работу и политическую повестку. При этом Грэм* активно работал с медиа: охотно участвовал в телевизионных дебатах, давал интервью и формулировал тезисы, которые легко становились заголовками.

Эта медиаактивность сделала его одним из самых узнаваемых сенаторов вне зависимости от партийной принадлежности зрителей.

IMAGO/MICHAEL BIHLMAYER
Фото: IMAGO/MICHAEL BIHLMAYER/www.globallookpress.com

Реакция на смерть Грэма

Новость о смерти Грэма* вызвала широкий резонанс. Представители обеих партий в конгрессе выступили с заявлениями, в которых, несмотря на идеологические разногласия, отмечали многолетний вклад сенатора в работу сената и его преданность избирателям Южной Каролины.

Аналитики в первые часы сосредоточились на двух практических аспектах.

«Сенатор Линдси Грэм* был одним из величайших людей и сенаторов, которых я когда-либо знал. Он всегда работал и был настоящим американским патриотом. Линдси* будет очень не хватать», — написал Трамп в Truth Social.

Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency
Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Одного из своих величайших друзей потерял Израиль, заявил министр национальной безопасности Израиля Бен-Гвир, комментируя новость о смерти Грэма*.

Телеканал NBC после смерти политика сообщил, что экстренные службы в ночь с субботы (по местному времени) отреагировали на вызов о сердечном приступе в его доме.

«Экстренные службы отреагировали на вызов о сердечном приступе в доме Грэма на Капитолийском холме», — сообщает телеканал со ссылкой на аудиозаписи полицейского аудиоприемника.

По данным канала, на поступивших в его распоряжение фото видно, как парамедики переносят «человека на носилках» в машину скорой помощи из дома Грэма*. Политик недавно вернулся из поездки на Украину и должен был в воскресенье выступить в эфире NBC.

Фото: РИА «Новости»

Детали и факты, которые запомнились избирателям и коллегам

Stefani Reynolds/Consolidated News Photos
Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com

Отношение к России

Грэм* занимал жесткую, критическую линию в отношении России. Это не было эпизодическим — на протяжении многих лет он регулярно высказывался в таком ключе и продвигал конкретные политические инициативы.

Rod Lamkey — CNP/Consolidated News Photos
Фото: Rod Lamkey — CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
CNP/AdMedia
Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com

Такая линия привела к ответной реакции: российские власти включали Грэма* в свои списки, в том числе в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В России его нередко относили к числу политиков с ярко выраженной русофобской позицией.

При этом важно помнить: это была именно политическая позиция конкретного конгрессмена, а не официальная линия всего американского правительства. В разных администрациях подходы к России различались, и Грэм* порой занимал более жесткую позицию, чем некоторые коллеги.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.