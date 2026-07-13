Вскрытие показало причину смерти сенатора Грэма
Предварительные результаты вскрытия сенатора Грэма показали расслоение аорты
Сенатор Линдси Грэм*, по предварительным данным, скончался от осложнения сердечно-сосудистого заболевания. Об этом сообщил журналист издания Punchbowl News Макс Коэн в соцсети Х со ссылкой на офис политика.
Предварительные результаты вскрытия показали расслоение аорты на фоне атеросклероза. В офисе сенатора уточнили, что свидетельство о смерти пока оформлено как «в ожидании» — оно будет обновлено после завершения всех токсикологических и микроскопических исследований, тогда же укажут точную причину и классифицируют характер смерти.
Ранее глава Федерального бюро расследований США Кэш Патель сообщил, что ФБР задействовало все необходимые ресурсы после смерти американского сенатора.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.