ФБР подключило все ресурсы после смерти сенатора Линдси Грэма

Федеральное бюро расследований задействовало все необходимые ресурсы после смерти американского сенатора Линдси Грэма*. Об этом заявил глава ФБР Кэш Патель в соцсети Х.

Офис сенатора сообщил, что Грэм скончался вечером 11 июля после непродолжительной и внезапной болезни. Президент США Дональд Трамп кратко выразил соболезнования в связи с его смертью.

«ФБР оказывает содействие местным властям и задействовало все необходимые ресурсы», — написал Патель.

Телеканал CNN сообщает, что у следователей нет указаний на неестественную причину смерти или злой умысел. По данным источников телеканала, местная полиция проводит обычную проверку, а ФБР лишь предложило свои ресурсы в случае необходимости.

О смерти республиканца сообщила пресс-служба администрации его офиса в субботу 11 июля.