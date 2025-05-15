Трамп не полетит в пятницу в Турцию, а вернется в Вашингтон

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил в ОАЭ, заявил, что собирается в пятницу вернуться в США. Об этом сообщило РБК .

«Мы завтра уезжаем. <…> Вероятно, мы поедем назад в Вашингтон», — отметил американский президент.

До этого американский лидер не исключал, что может прилететь 16 мая в Стамбул, если российско-украинские переговоры будут проходить многообещающе.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не примет участия в переговорах. Но дал обещание направить украинскую делегациюв Стамбул в знак уважения к президентам США и Турции, Дональду Трампу и Реджепу Тайипу Эрдогану. При этом он назвал бутафорской делегацию России.