Трамп не полетит в пятницу в Турцию, а вернется в Вашингтон
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил в ОАЭ, заявил, что собирается в пятницу вернуться в США. Об этом сообщило РБК.
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