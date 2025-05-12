Трамп не исключил визит в Стамбул на фоне переговоров по Украине

Трамп допустил поездку в Стамбул в день возможных переговоров России и Украины

Американский лидер Дональд Трамп не исключил, что 15 мая может прибыть в Стамбул. Здесь, вероятно, могут пройти переговоры России и Украины, сообщил Sky News .

Также Трамп выразил уверенность, что Россия может согласиться на временное перемирие. По его словам, российская сторона может принять решение о 30-дневном прекращении огня.

Президент России Владимир Путин предложил украинским властям вернуться к переговорному процессу. Глава государства призвал провести встречу делегаций в четверг, 15 мая.

Трамп потребовал от Украины немедленно согласиться на переговоры. После этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что хотел бы встретиться с Владимиром Путиным в Стамбуле. Зеленский собирается посетить этот город 15 мая.

Ранее во Франции призвали Владимира Путина встретиться с Зеленским в Стамбуле.