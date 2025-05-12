Президенту России Владимиру Путину следует согласиться на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским в четверг в Стамбуле. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, его слова привело Le Figaro .

«Президент Украины Владимир Зеленский предложил лично поехать в Стамбул. Мы призываем согласиться Владимира Путина», — сказал министр.

Барро подчеркнул, что с точки зрения Франции, для любых переговоров о мирном урегулировании режим прекращения огня — «предварительное условие».

«Очевидно, что переговоры о продолжительном и справедливом мире будут при прекращении огня, потому что мы не можем вести переговоры искренне при атаках беспилотников и под бомбами», — добавил он.

Президент США Дональд Трамп накануне потребовал от Украины согласиться на российские условия и прислать 15 мая в Стамбул свою делегацию. После этого глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что лично прилетит в Турцию и будет ждать там Путина.