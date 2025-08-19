Трамп назвал встречу с Путиным на Аляске «очень теплой»

Встреча с Владимиром Путиным на Аляске была очень теплой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

Он подчеркнул, что поддерживает доброжелательные отношения с российским коллегой с самой инаугурации.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Путин во время встречи на Аляске пригласил Трампа в Россию, и президент США назвал эту идею интересной. Однако конкретики по возможному визиту пока нет.

Накануне американский лидер позвонил российскому коллеге во время встречи с Владимиром Зеленским и главами европейских государств. Их разговор по телефону длился около 40 минут, помощник российского президента Юрий Ушаков назвал его откровенным и весьма конструктивным.