Трамп назвал встречу с Путиным на Аляске «очень теплой»

Встреча с Владимиром Путиным на Аляске была очень теплой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.
Он подчеркнул, что поддерживает доброжелательные отношения с российским коллегой с самой инаугурации.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Путин во время встречи на Аляске пригласил Трампа в Россию, и президент США назвал эту идею интересной. Однако конкретики по возможному визиту пока нет.
Накануне американский лидер позвонил российскому коллеге во время встречи с Владимиром Зеленским и главами европейских государств. Их разговор по телефону длился около 40 минут, помощник российского президента Юрий Ушаков назвал его откровенным и весьма конструктивным.

