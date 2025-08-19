Трампа пригласили в Россию

Президент США Дональд Трамп получил официальное приглашение в Россию. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия-24».

Он уточнил, что приглашение глава Белого дома получил от Владимира Путина во время их встречи на Аляске.

«Трамп, если правильно помню, сказал, что это очень интересно. Интересно будет всем», — подчеркнул Лавров.

Однако конкретики по возможному приезду американского лидера в Россию пока нет.

Ранее Трамп позвонил Путину во время встречи с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Их разговор продлился около 40 минут, за это время оба президента высказались в поддержку прямых российско-украинских переговоров. Путин также поблагодарил Трампа за гостеприимство.