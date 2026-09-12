В Кремле ответили на желание Зеленского встретиться с Путиным

Песков: Зеленский может приехать в Москву для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву, если хочет встретиться с лидером России Владимиром Путиным. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Если действительно хочет встретиться с Путиным, то он может прилететь в Москву», — указал пресс-секретарь главы государства.

Песков уточнил, что приглашение Зеленскому посетить Москву остается в силе.

Ранее представитель Кремля констатировал, что Зеленский начал допускать компромиссы после заявления Путина о последствиях ударов ВСУ по российским объектам.

По его словам, Россия выступает за возобновление трехстороннего формата переговоров по Украине.

До этого президент США Дональд Трамп отмечал, что ради урегулирования конфликта Зеленскому придется пойти на уступки, учесть интересы российской стороны и принимать «непростые решения».