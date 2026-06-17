Трамп назвал сроки подписания меморандума США с Ираном
Трамп: США подпишут меморандум с Ираном в течение 48 часов
США и Иран подпишут меморандум в течение 48 часов. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на пресс-конференции во Франции. По его словам, документ уже получил окончательный вид.
Трамп уточнил, что место подписания меморандума стороны пока не определили. На вопрос о сроках президент США ответил лаконично и дал понять, что формальности будут завершены уже в ближайшее время.
«Я бы сказал, 48 часов», — заявил он журналистам.
Американский лидер также высказался о баллистических ракетах Ирана. Он отметил, что полный запрет на такое оружие был бы несправедливым, поскольку им располагают и другие страны Ближнего Востока.
Ранее Трамп заявил, что американские военные могут возобновить удары по Ирану, если окончательное мирное соглашение не будет заключено в течение 60 дней.