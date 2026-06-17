Трамп назвал сроки подписания меморандума США с Ираном

США и Иран подпишут меморандум в течение 48 часов. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на пресс-конференции во Франции. По его словам, документ уже получил окончательный вид.

Трамп уточнил, что место подписания меморандума стороны пока не определили. На вопрос о сроках президент США ответил лаконично и дал понять, что формальности будут завершены уже в ближайшее время.

«Я бы сказал, 48 часов», — заявил он журналистам.

Американский лидер также высказался о баллистических ракетах Ирана. Он отметил, что полный запрет на такое оружие был бы несправедливым, поскольку им располагают и другие страны Ближнего Востока.

Ранее Трамп заявил, что американские военные могут возобновить удары по Ирану, если окончательное мирное соглашение не будет заключено в течение 60 дней.