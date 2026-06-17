Трамп дал Ирану 60 дней для заключения мирной сделки

Трамп: США вернутся к ударам по Ирану, если не выйдут на сделку за 60 дней

Военные США вернутся к бомбардировкам Ирана, если окончательную сделку о мире не заключат за 60 дней. С таким заявлением на пресс-конференции по итогам саммита G7 выступил президент США Дональд Трамп. Трансляцию его выступления ведет телеканал CBSNews .

Он пояснил, что срок указан в подписанном меморандуме о взаимопонимании, предусматривающем прекращение боевых действий.

Если [окончательная сделка] не будет достигнута в течение 60 дней, то ничего страшного. Мы вернемся к бомбардировкам», — подчеркнул Трамп.

Это не первая угроза, которую президент США адресовал Ирану во время саммита G7. На переговорах с главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси Трамп пригрозил, что возобновит ракетные обстрелы, если ему не понравятся условия, на которые согласятся власти Исламской Республики.