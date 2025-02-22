Трамп назвал дату второго этапа переговоров между США и Россией

Второй раунд переговоров между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине пройдет в Саудовской Аравии во вторник 25 февраля. Такое заявление сделал президент Дональд Трамп в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал C-SPAN .

Трамп уже отмечал, что не считает Россию виновной в конфликте на Украине. А президенту Владимиру Зеленскому, по его мнению, нет никакой необходимости участвовать в переговорах. Как выразился глава Белого дома, украинский лидер «был на встречах» в течение последних трех лет и так и не сумел положить конец кризису.

В то же время американский лидер заявил, что считает возможным скорое заключение сделки с Украиной о компенсации Соединенным Штатам вложенных 500 миллиардов долларов.

Некоторые источники, знакомые с обстановкой в Белом доме, уточнили, что это соглашение может быть подписано уже в субботу 22 февраля.