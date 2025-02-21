Трамп о конфликте на Украине: это не вина России

Американский президент Дональд Трамп не считает Россию виновной в конфликте на Украине. С таким заявленеим политик выступил в интервью радиостанции Fox News.
Глава Белого дома пояснил, что некоторые СМИ резко критикуют его, когда он говорит: «О, это не вина России».
Байден говорил неправильные вещи, Зеленский говорил неправильные вещи. <…> Россию можно было бы отговорить от этого так легко.
Дональд Трамп
Президент США
В том же интервью Трамп указал, что Зеленскому нет никакой необходимости участвовать в переговорах о завершении конфликта на Украине. По словам главы Белого дома, украинский лидер «был на встречах» в течение последних трех лет и до сих пор не смог положить конец кризису.
Дональд Трамп счел, что Зеленский подходит к переговорному процессу недостаточно подготовленным. Также президент США считает, что у главы Украины нет «карт в рукаве» для переговоров с Россией.
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