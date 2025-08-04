Трамп назвал дату визита своего спецпосланника в Россию

Ближайший визит спецпосланника Стивена Уиткоффа в Россию намечен на 6–7 августа. Президент США Дональд Трамп объявил об этом журналистам перед вылетом в Вашингтон из Бедминстера, сообщило РИА «Новости» .

«Я думаю, он может поехать в Россию на следующей неделе, в среду или четверг, может быть», — сказал он.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Уиткорфф прилетит в Москву в выходные 2–3 августа. Его поездка связана с украинским урегулированием.

Трамп также подтвердил, что отправленные им атомные подлодки для сдерживания России прибыли к месту дислокации, но не уточнил, где именно они должны расположиться. Он отдал приказ об их перемещении после заявления зампреда Совбеза Дмитрия Медведева о «Мертвой руке».