Спецпосланник Трампа прилетит в Москву в эти выходные

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф прибудет в Москву на этих выходных. Об этом в интервью телекомпании NBC заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

«Я знаю, что специальный посланник президента Трампа Стивен Уиткофф будет в Москве на этих выходных», — сказал он.

Дипломат также выразил надежду на то, что получится добиться прорыва в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Уитакер отметил, что в Вашингтоне хотели бы получить «согласие на сделку от обеих сторон» украинского конфликта.

До этого американский лидер сообщал, что Уиткофф посетит Россию с визитом после поездки в Израиль и сектор Газа. Эти визиты прошли 1 августа.

Ранее Уиткофф признавался, что хотел бы завершить свою дипломатическую карьеру, добившись заключения между Россией и Украиной мирного соглашения.