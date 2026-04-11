Трамп назвал американскую нефть «самой сладкой» в мире

Огромное количество пустых крупнейших нефтяных танкеров направилось в США для загрузки самой лучшей и «самой сладкой» нефти. Такой пост на своей странице в социальной сети Truth Social написал американский лидер Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что запасы недр США превышают запасы двух крупнейших нефтяных экономик мира вместе взятых.

«Совершенно пустые нефтяные танкеры, одни из крупнейших в мире, прямо сейчас направляются в Соединенные Штаты, чтобы загрузить их лучшей и сладчайшей нефтью из любой точки мира. У нас больше нефти, чем в двух крупнейших нефтяных экономиках мира», — написал Трамп.

В условиях блокировки Ормузского пролива иранскими военными мировой энергорынок оказался на пороге кризиса.

По данным газеты Financial Times, цена барреля нефти с доставкой от 10 дней до месяца на этой неделе выросла до 132 долларов. Это больше, чем перед мировым финансовым кризисом 2008 года, и очередное доказательство того, что рынок столкнулся с дефицитом.

Военные Ирана открывали Ормузский пролив для прохода судов на этой неделе после договоренности о перемирии. Но акваторию снова закрыли через несколько часов после

ударов израильской авиации по Ливану.

Сегодня представители США и Ирана приступили к переговорам при посредничестве Пакистана. По итогам встречи станет понятно, что ждет Ормузский пролив дальше.