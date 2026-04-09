ЦАХАЛ заявил о ликвидации племянника и секретаря главы «Хезболлы»

Израильские военные нанесли удар в Бейруте и ликвидировали личного секретаря и племянника главы движения «Хезболла» Наима Касема. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Вчера (в среду) ЦАХАЛ нанес удар в районе Бейрута и ликвидировал Али Юсуфа Харши, личного секретаря и племянника генерального секретаря „Хезболлы“ Наима Касема», — сообщили в Армии обороны Израиля.

В ЦАХАЛ отметили, что убитый играл ключевую роль в работе офиса и обеспечении безопасности лидера движения. Также израильские военные нанесли удары по объектам на юге Ливана — складам вооружений, пусковым установкам и штабам, которые использует «Хезболла».

Власти Ливана объявили 9 апреля днем траура в память о сотнях погибших и пострадавших мирных жителей в результате ударов Израиля. По информации Al Jazeera, атака ЦАХАЛ на страну убила 89 человек, еще 720 — ранила.