Трамп нашел связь кровавой расправы в Далласе с нелегальной миграцией

Сотрудника мотеля в Далласе Чандра Нагамаллаи обезглавил нелегальный мигрант с Кубы. Президент США Дональд Трамп сообщил об этом в соцсети Truth Social.

«Мне известно о сообщениях об ужасном убийстве Чандры Нагамаллаи, уважаемого человека в Далласе, штат Техас, который был зверски обезглавлен на глазах у своей жены и сына нелегальным мигрантом с Кубы, которому вообще не следовало находиться в нашей стране», — сказал он.

По информации Трампа, подозреваемый в убийстве кубинец уже имел проблемы с законом. Его арестовывали за угон машины и сексуальное насилие над детьми. Несмотря на такое прошлое, администрация предыдущего президента Джо Байдена пустила его обратно в США.

Нагамаллаи работал менеджером, расправившийся с ним Йорданис Кобос-Мартинес являлся его подчиненным, сообщил NDTV. Кубинцу не понравилось, что тот передал ему распоряжения насчет сломанной стиральной машинки через третье лицо, а не напрямую. Мужчина схватился за мачете, отрубил начальнику голову и унес в мусорный бак. Все произошло на глазах жены и сына потерпевшего.

Трамп во время избирательной кампании обещал решить проблему нелегальной миграции. С его приходом к власти в США усилились рейды и мобилизовалась нацгвардия.