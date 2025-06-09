Американист Филатов заявил, что нелегальная миграция для Трампа является принципиальным вопросом

Американист Сергей Филатов в интервью радиостанции «Говорит Москва» описал шаги, предпринимаемые президентом США Дональдом Трампом в борьбе с нелегальной миграцией. По его словам, глава государства намерен радикально решить проблему массового притока мигрантов, задействовав войска национальной гвардии и регулярные армейские подразделения.

Филатов считает, что депортация нелегальных иммигрантов является принципиальным вопросом для Трампа, поскольку она нанесет серьезный удар по политической платформе Демократической партии. Огромное количество нелегалов, въезжающих в США, получает государственные пособия и льготы, не работая и не платя налоги. Массовая миграция привела к созданию крупной группы избирателей, симпатизирующих демократам, поскольку партия выступала за либерализацию миграционного законодательства.

Филатов подчеркнул, что целью администрации Трампа является ликвидация нелегальной избирательной базы, используемой демократами для мобилизации голосов на выборах. Массовые депортации и жесткие меры пограничного контроля рассматриваются как приоритетные задачи первого срока Трампа.

Ранее агентство Los Angeles Times сообщило, что в Лос-Анджелесе начались массовые облавы на нелегальных мигрантов, участие в которых приняли около двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии.