Стало известно о подготовке Трампом развертывания Нацгвардии в 19 штатах

Президент США Дональд Трамп утвердил план развертывания до 1,7 тысяч военнослужащих Национальной гвардии в 19 штатах. Об этом сообщил Fox News со ссылкой на документы из американской администрации и источники в Пентагоне.

Официально операция подается как борьба с преступностью и нелегальной миграцией. Согласно документам, силы будут задействованы в Алабаме, Арканзасе, Флориде, Джорджии, Айдахо, Индиане, Айове, Луизиане, Небраске, Неваде, Нью-Мексико, Огайо, Южной Каролине, Южной Дакоте, Теннесси, Техасе, Юте, Виргинии и Вайоминге. Наибольшая группировка Нацгвардии ожидается в Техасе.

По словам американских военных чиновников, гвардейцы будут выполнять функции поддержки: заниматься перевозками, логистикой, а также участвовать в обработке задержанных мигрантов — включая сбор персональных данных, снятие отпечатков пальцев, ДНК-тесты и фотографирование. При этом они не будут наделены полномочиями полиции и останутся под контролем губернаторов штатов.

Отдельно действует миссия в Вашингтоне: почти две тысячи нацгвардейцев из столичного округа и шести штатов уже направлены на охрану памятников, блокпостов и патрулей. Им разрешили носить оружие.

Трамп заявил, что планирует расширять операцию и в другие регионы.Он подчеркнул, что уже рассматривает Чикаго и Нью-Йорк как следующие направления. По его словам, «США должны навести порядок, избавиться от преступников и сделать улицы безопасными».

По данным Fox News, большинство миссий пока на стадии планирования, но первые задействования начнутся уже в начале сентября.

Ранее в Лос-Анджелес вспыхнула волна беспорядков после протестов против миграционной политики властей. Демонстранты жгли машины, били витрины магазинов и соорудили баррикады на улицах мегаполиса.