Трамп начал всерьез рассматривать отправку американской армии в Иран

Президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает идею о переброски американских военных в Иран. Об этом сообщил телеканал NBC .

По его данным, глава государства задумался не о крупномасштабном вторжении, а о небольшой операции с использованием американского военного контингента. Военнослужащих планируют задействовать для конкретных стратегических целей.

Телеканал уточнил, что Трамп собирается взять Иран под контроль так же, как это произошло с Венесуэлой после захвата президента Николаса Мадуро.

Ранее иранский президент Масуд Пезешкиан подтвердил, что страна никогда не согласится на безоговорочную капитуляцию. Он назвал заявление Трампа грезами, которые ему стоит унести с собой в могилу.

Хозяин Белого дома в ответ сообщил, что Соединенные Штаты нанесут по исламской республике в ближайшее время очень сильный удар. На этот раз военные будут атаковать объекты и группы, которые ранее не рассматривались в качестве целей.