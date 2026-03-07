«Унесите с собой в могилу». Президент Ирана жестко ответил на призывы к капитуляции

Иран никогда не объявит безоговорочную капитуляцию. Такое заявление сделал президент Масуд Пезешкиан.

«Заявления о том, что мы захотим безоговорочно капитулировать, — всего лишь грезы, которые им стоит унести с собой в могилу», — сказал Пезешкиан в обращении к иранцам, которое опубликовала его пресс-служба.

Президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном не может закончиться иначе, чем полной капитуляцией Исламской Республики.

Американский лидер также заявил о желании лично влиять на выбор нового лидера Ирана. Сына убитого при бомбежках Али Хаменеи республиканец назвал ничтожеством. Истинный будущий глава республики, по его мнению, должен изменить ее курс и принести «гармонию и мир».