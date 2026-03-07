Трамп анонсировал серьезный удар по Ирану после извинений президента

Президент США Дональд Трамп заявил, что по Ирану в ближайшее время нанесут «очень сильный удар». Об этом он написал в социальной сети Truth Social .

«Сегодня по Ирану будет нанесен очень сильный удар», — заявил глава Белого дома, добавив, что под удар могут попасть объекты и группы, которые ранее не рассматривались в качестве целей.

По словам президента, Тегеран оказался под серьезным давлением со стороны США и Израиля и уже принес извинения своим соседям на Ближнем Востоке, пообещав больше не наносить по ним удары.

Трамп заявил, что Иран «больше не является хулиганом Ближнего Востока» и назвал страну «проигравшей стороной региона». По его словам, Тегеран оказался в таком положении впервые за тысячи лет.

Президент Исламской республики Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не станет атаковать соседние государства, если те, в свою очередь, не будут наносить удары.