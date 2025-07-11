Трамп оставил загадочное послание из-за ударов России по Украине

Президент ограничился одной интригующей фразой.

«Я знаю о них [об ударах]. Вы увидите, как что-то произойдет», — ответил Трамп на вопрос журналиста, который попросил его прокомментировать боевые действия.

Трамп планирует сделать важное заявление о России 14 июля. О его содержании пока ничего не известно. На фоне эскалации напряженности и растущей критики из Вашингтона, заявление может касаться как внешней политики, так и его стратегии в случае возвращения в Белый дом. Политологи отмечают, что Трамп все чаще намекает на наличие у него собственного плана по урегулированию украинского конфликта, но конкретные детали пока не разглашаются.

Ранее Трамп анонсировал «хорошие новости» по вопросу украинского конфликта. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев язвительно высказался о миротворческих планах президента США. Он напомнил, что Трамп ударами по Ирану втянул США в войну.



