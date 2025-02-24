Трамп мемом с Губкой Бобом высмеял критиков идеи отчетности госслужащих

Президент США Дональд Трамп высмеял критиков идеи требовать у госслужащих отчеты за проделанную работу. На своей странице в соцсети Truth Social он опубликовал мем с персонажем мультфильма Губкой Бобом.

Американский предприниматель и глава Департамента государственной эффективности Илон Маск заявил, что государственные служащие в США должны будут предоставить отчет о своей работе за неделю или уйти в отставку.

На фотографии, опубликованной Трампом, изображен задумчивый Губка Боб, который ведет список дел, выполненных за минувшую неделю. В нем записано: «плакал из-за Трампа», «плакал из-за Илона», «один раз добрался до офиса», «прочитал несколько электронных писем», «еще поплакал из-за Трампа и Илона».

По меньшей мере 40 тысяч государственных служащих приняли решение уволиться, согласившись с предложением администрации Трампа. Чиновники получат восьмимесячное выходное пособие. Представитель Белого дома рассказал, что администрация ожидает уход порядка 5–10% сотрудников.

Ранее администрация США приступила к сокращению сотрудников USAID. Для работников из-за границы организуют специальную программу перелетов, которую полностью профинансирует агентство.